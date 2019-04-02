Çingene Baron son kez sahnelenecek

Johann Strauss II'nin eseri “Çingene Baron”, Gürçil Çeliktaş'ın rejisiyle Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde sahneye konulacak. Operet, 6 Nisan 2019 Cumartesi günü sezonun son temsilini gerçekleştirerek seyircilerine veda edecek.

Çingene Baron'un konusu

“Çingene Baron” opereti ailesinden kalan toprakları geri almak için topraklarına dönen Barinkay'ın çingenelerin arasına karışıp baron ilan edilmesi, daha sonra savaşa katılarak üstün başarıları nedeniyle gerçekten baron unvanı kazanmasını konu ediniyor. Çingenler ile beraber yaşayan falcı Czipra sürgünden dönen Barinkay'ı tanır ve ona; çok güzel bir kadınla evleneceğini ve ailesinden kalan hazineyi bulacağını söyler. Zamanında Barinkay'ın arazisine el koyan domuz tüccarı Zsupan, Barinkay'ın gelişinden hiç memnun olmamıştır ancak arazileri kaybetmemek adına, bu beklenmedik misafir ile kızını evlendirmenin yollarını aramaya başlamıştır. Çingeneler ile yaşamaya başlayan Barinkay, burada gerçek aşkı Saffi'yi bulur fakat talihsizlikler peşlerini bırakmaz, mutlulukları kısa sürer. Yaşanan olaylara üzülen Çingene Baron Barinkay, savaşa gitmeye karar vererek, sevdiği kadından uzaklara gider. Operet, birçok sırrın gün yüzüne çıkmasının getirdiği gelişmelerle sonlanır.

Zengin bir müzikal yapıya sahip olan “Çingene Baron” operetinin orkestra şefliğini Artun Hoinic üstleniyor.

“Çingene Baron” prömiyeri 6 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelenecek.