Çingene Baron'un son prömiyeri Samsun'da yapılacak

Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB), Aralık ayında 2018'in son prömiyeri olan “Çingene Baron” operetinin provası büyük beğeni topladı.

Johann Strauss II'nin eseri Çingene Baron, Gürçil Çeliktaş'ın rejisiyle Samsun Devlet Opera ve Balesinde sahnelenecek. 8 Aralık 2018 Cumartesi günü prömiyerinin yapılacağı operet Samsun'da ilk defa sahnelenme özelliği taşırken, Çingene Baron'un provası iye büyük beğeni topladı.

Zengin bir müzikal yapıya sahip olan Çingene Baron operetinin orkestra şefliğini Artun Hoinic üstleniyor. Koro partisinin adeta bir solist gibi yoğun olduğu eserin koro şefliğini Mikail Iskrov yapmaktadır. 2 perdeden oluşan eserin dekor tasarımı Nihat Kahraman'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografisi N. Bilsel Demireller'e, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Türkçe olarak seslendirilecek olan serin oyuncu kadrosunda Elif Demir, Eda B. Gürkan, Arsen Tekinmirza, Zsupan; Bülent Ateşoğlu, Eray Dönmez, Barinkay; Bilal Doğan, Özer Öndeş, Yunusemre K. Sönmez, Czipra; Anna Chubuchenco, Didem Çelik, Ezgi Karakaya, Leyla Ceren Koç, Arscna; Esra Arslantürk, Sezgi Elhüseyini, Fatma Ecem Topçu, Ottokar; Volkan Binerbay, Yunusemre K. Sönmez, Carnero; Hakkı Balkaş, Metin Bayram, Homonay; Hasan Çelik, Murat Göçken, Mirabella; Polen Y. Arslan, Ayşe Ceylan, Pali; Berkcan Beniç, Ali İbrahim Tuluk gibi isimler bulunuyor.

Çingene Baron'un konusu

Hikaye, ailesinden kalan toprakları geri almak için topraklarına dönen Barinkay'ın çingenelerin arasına karışıp baron ilan edilmesi, daha sonra savaşa katılarak üstün başarıları nedeniyle gerçekten baron unvanı kazanmasını konu ediniyor. Falcı Czipra sürgünden dönen Barinkay'ı tanır ve ona; çok güzel bir kadınla evleneceğini ve ailesinden kalan hazineyi bulacağını söyler. Zamanında Barinkay'ın arazisine el koyan tüccar Zsupan, Barinkay'ın gelişinden hiç memnun olmamıştır ancak arazileri kaybetmemek adına, bu beklenmedik misafir ile kızını evlendirmenin yollarını aramaya başlamıştır. Çingeneler ile yaşamaya başlayan Barinkay, burada gerçek aşkı Saffi'yi bulur fakat talihsizlikler peşlerini bırakmaz, mutlulukları kısa sürer. Yaşanan olaylara üzülen Çingene Baron Barinkay, savaşa gitmeye karar vererek, sevdiği kadından uzaklara gider. Operet, birçok sırrın gün yüzüne çıkmasının getirdiği gelişmelerle sonlanır.