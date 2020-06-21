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Cinsel istimar iddiasına gözaltı

Samsun’’da 16 yaşındaki kıza cinsel istimarda bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun''da 16 yaşındaki kıza cinsel istimarda bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki kıza cinsel istimarda bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki E.G. şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.G. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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