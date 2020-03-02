İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay ceza alan şahıs tutuklandı

Samsun’da ’hakkında çocuğun cinsel istismarı’ suçundan hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da 'hakkında çocuğun cinsel istismarı' suçundan hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan D.Z. (55) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen D.Z., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.