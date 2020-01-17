Cip ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde cipin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Altınkaya Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Tosköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aktekke istikametine seyir halinde olan İsmail Torun idaresindeki elektrikli bisiklete, Neyzen Tevfik Sokak'tan ana yola çıkış yapan Yasin T. idaresindeki 55 ACR 158 plakalı cip çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.