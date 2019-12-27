Çizgi film karakterleri Samsunlu çocuklarla buluşacak

Sevilen çizgi film karakterleri Samsun'da çocuklarla buluşacak.

Heyecan dolu maceralarıyla çocukların en çok sevdiği çizgi film karakterleri olan Rafadan Tayfa, 4 Ocak Cumartesi günü Piazza AVM'de gösteri etkinliği ve imza günü ile Samsunlu miniklerin karşısına çıkacak.

Paylaşımı, takım olmayı, işbirliğini, sadakati ve güveni öğreten karakterleriyle miniklerin duygusal gelişimine olumlu katkı sunan Rafadan Tayfa maskotları, Samsunlu çocukları heyecan dolu yolculuğa çıkaracak. Çocuklara, karşısındakine duyarlı, empati kurabilen ve etkili insan ilişkileri edinmeyi öğütleyen Rafadan Tayfa, eğlence dolu etkinliğin yanı sıra minik sevenlerini imzalı posterlerini armağan ederek sevindirecek.

Animasyon tarzındaki filmleri ile de son dönemlerin en çok konuşulan karakterleri olan Rafadan Tayfa üyeleri, 4 Ocak Cumartesi günü saat 13.00, 15.00 ve 17.00'de seanslar halinde gerçekleşecek etkinlikte, minikleri eğlenceye doyuracak.