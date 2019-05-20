Çizmeleri giyen protokol çeltik ekti

Samsun Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Ziraat Odası tarafından organize edilen "Geleneksel 5. Çeltik Ekimi Festivali"nde, çeltik tohumları protokol tarafından suyla buluşturuldu.

Kaygusuz Mahallesi'nde düzenlenen etkinlik, öğrencilerin folklor gösterileriyle başladı. Etkinlikte konuşan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Bafra Ovası nüfus bazında şu an tarımda birinci sırada. 2018 yılında 127 bin dekar alanda kayıtlı çeltik ekimi yaptık. Şu anda 114 bin dekar alan kayıtlı. Kayıt yapıp da kuruma bildirmeyenler var. 2019 yılı çeltik ekiminde çok verimli olacak. Bunun nedeni ise Bafra'da tarım artık bilinçli yapılıyor” dedi.

Çeltik ekimi hakkında bilgi veren Kaymakam Ahmet Adanur, “Ülkede 1 şu yaklaşık milyar dekar çeltik ekimi yapılıyor.Bunun 100 dekarından fazlası Bafra'da yapılıyor. Geriye doğru baktığımızda 10-12 yıl önce Bafra'da ekilen çeltik miktarı 50 bin dekardı. Bugün 120 bin dekar. Yaklaşık 12 yılda iki katından daha fazla büyüme gerçekleşmiş. Bafra'da çeltik ekilebilecek tüm alanlar bugün ekilmekte. Bafra Türkiye'de ciddi manada çeltik üretiminde söz sahibi bir yer. Edirne'den sonra ikinci sırada ve hala Türkiye dışarıdan çeltik ithalatı yapıyor. Bu ithalat açığını kapatması adına da çeltik üretimin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Vali Osman Kaymak ise, “Hep söylüyoruz Samsun tarım kenti. İki ovası olan, gıda deposu olan bir şehrimiz ile övünüyoruz. Türkiye'deki üretimin yüzde 10'u Bafra'da yapılıyor ama Bafra pirincini piyasada göremiyoruz. Terme pirinci diyorsunuz, Tosya pirinci diyorsunuz. İstanbul'da Bafra pirinci göremiyorsunuz. Tarım Çalıştayı yaptık. Bafra Ovası'nın ilimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde ortaya koymuyor. Çiftçilerimizin ürünlerinin katma değerini arttırmaya çalışıyoruz. Onun için de bu çalışmaları önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın kenevirle ilgili konuyu gündeme getirmesi çok anlamlı. Geniş ovalarımızda daha çok üretim yaptığımızda katma değer anlamında bizim için yeni bir alan olacak. Yeni bir sektör ortaya çıkıyor. Öncelikle Vezirköprü merkezinde gelişecek ama bunun endüstrisi kurulması halinde de daha iyi olacak. Ben de köylü çocuğuyum. Köylü cebine girecek paraya bakıyor. Biz şuraya fındık ekmeyin diyoruz ama vatandaş bakıyor fındıktan mı çok para kazanıyorum yoksa çeltikten mi yoksa başka bir üründen mi? Hesabı vatandaş yapıyor. O anlamda vatandaşa daha çok para kazanacağı, katma değeri yüksek çalışmalar ortaya koymamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çeltik ekimi gerçekleştirildi. Çizmeleri çeken Vali Osman Kaymak, AK Parti Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, suya girerek ilk çeltik tohumlarını ekti.