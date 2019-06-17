ÇKS için son tarih “30 Haziran”

ÇKS kayıtları konusunda açıklama yapan Kırmacı, “2018 Eylül ayı içinde başlamış olan Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularında son tarih 30 Haziran 2019'dur. Bu minvalde, üreticilerimizin kayıt güncellemelerini yapabilmeleri için, belirtilen belgelerle birlikte 30 Haziran 2019 tarihine kadar bağlı bulundukları il / ilçe müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bildiğiniz gibi ÇKS başvurusu bulunmayan üreticilerimizin yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri, fark ödemesi vb. gibi tarımsal faaliyetlere ilişkin desteklemelerden yararlanmaları mümkün değildir” dedi.

ÇKS için ziraat odalarından çiftçi belgesi alma zorunlu

Çiftçilerin mağdur olmaması için belgeleri zamanında teslim etmeleri gerektiğini belirten Kırmacı, “ÇKS başvurularında, üreticilerin ziraat odalarından ‘çiftçi belgesi' alma zorunluluğu bulunmaktadır. 2019 yılı ÇKS başvurusu için il ve ilçe müdürlüklerine ibraz edecekleri bu belgelerde ‘2019 ÇKS için geçerlidir' ibaresinin yer almasına dikkat edilmelidir. Üreticilerimiz, bu başvuru veya kayıt güncellemesi işlemlerini yapabilmeleri için istenilen belgeleri ise il / ilçe müdürlüklerinden temin edeceklerdir” diye konuştu.