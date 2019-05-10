CMDP değerlendirme toplantısı

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Samsun'dan sunulacak projeleri ele almak üzere, Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak başkanlığında “Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Kaymak'ın yanı sıra, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, OKA Genel Sekreteri Mevlut Özen ile Samsun Üniversitesi, Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bafra ve Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri katıldı.

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde hazırlanan ve 24 Nisan 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Uygulama Usul ve Esasları kapsamında aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 ilde uygun başvuru sahipleri olan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinin projelerine 2019 yılı bütçesinden toplam 110,3 milyon TL destek verilmesi öngörülüyor. Bu bağlamda toplantıda uygun olabilecek proje önerileri değerlendirilerek, ilgili başvuru sahiplerine görev dağılımı yapıldı.

En geç 31 Mayıs 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulması gereken proje fikirlerinin 20 Mayıs 2019 tarihine kadar Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na sunulması bekleniyor.