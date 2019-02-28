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Çocuğun cinsel istismarından 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı

Ordu’da çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan yargılandığı mahkemece 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, Samsun’da polis tarafından yakalandı.

Ordu'da çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan yargılandığı mahkemece 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, Samsun'da polis tarafından yakalandı.


Ordu'da "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan yargılandığı Ordu Ağır Ceza Mahkemesinde 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan T.Y. (40) hakkında yakalanama müzekkeresi çıkartıldı. T.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.Y., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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