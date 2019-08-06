Çocuk Akademisinde renkli etkinlikler

Her gün farklı bir tema ile minik misafirlerini konuk eden akademide, rölyef atölyesi, şönil tel ile tasarım, ahşap boyama atölyesi ve kil atölyesi, çocukları eğlendirirken, aileleri de onların mutluluğuna ortak oldu.

Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sunan atölye çalışmaları Piazza'nın huzurlu, ferah ve güvenli ortamında, uzman eğitmenlerin nezaretinde gerçekleşiyor. Eğlenirken öğrenerek, el becerilerini keşfeden çocuklar, yaşıtları ile paylaşımın da mutluluğunu yaşıyor. Yeteneklerini kullanarak birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran çocukların atölye çalışmaları, 31 Ağustos tarihine kadar her gün 14.00-15.00-16.00 saatleri arasında 3 seans olarak gerçekleşmeye devam edecek.

Piazza Çocuk Kültür ve Sanat Akademisinde, bu ay sonuna kadar keçeden cüzdan yapımından ahşap magnet tasarımı, kalem kutusu boyama, uçurtma tasarımı ve çiçekli toka tasarımına kadar dolu dolu geçecek birbirinden eğlenceli atölye çalışmaları olacak.