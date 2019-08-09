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Çocuk edebiyatı yazarı Fatma Yıldırım Samsun'da minik okurlarıyla buluşacak

Yazar Fatma Yıldırım, çocuklar için kaleme aldığı “Mavi Ayaklı Karanca” kitabının imza gününde minik okurlarıyla buluşacak.


Samsunlu çocukların eğitici, öğretici ve eğlenceli bir yaz geçirmeleri için bir dolu etkinlik programı hazırlayan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde bu kez yazar Fatma Yıldırım minik okurlarıyla bir araya getirecek. Çocuk Edebiyatı Yılın Öykü Kitabı Ödülü'ne sahip yazar Fatma Yıldırım, fabl türündeki öykü kitabını Samsun Piazza'da bulunan D&R Mağazasında düzenlenecek etkinlikte minik okurları için imzalayacak.


11 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te düzenlenecek imza gününde Yazar Yıldırım, hem eserini imzalayacak hem de minik okurlarıyla bol bol sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirecek.

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