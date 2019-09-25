Çocuk Kültür ve Sanat Akademisi devam ediyor

Karadeniz'in en büyük alışveriş merkezi Samsun Piazza bünyesindeki Çocuk Kültür ve Sanat Akademisinde ücretsiz olarak düzenlenen eğitici ve öğretici etkinlikler, Samsunlu çocukların kaliteli ve mutlu zaman geçirmelerine imkan sunuyor.

Piazza'nın 3'üncü katında bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Akademisinde Ağustos ayında açılan ve onlarca farklı etkinliğe ev sahipliği yapan akademide çocuklar eylül ayında da birbirinden eğlenceli organizasyonlarla keyifli anlar yaşamaya devam ediyor. Her yaş grubuna uygun zihinsel, ruhsal, fiziksel ve psikolojik gelişimlerine hitap eden etkinlikler düzenleyen Çocuk Kültür ve Sanat Akademisinde; minikler kendileri için kurulan özel alanda birbirinden farklı materyaller ve temalarla hem eğleniyor hem öğreniyorlar. Eylül ayı içerisinde her hafta sonu, Takı Tasarım Atölyesi, 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi, Şapka Tasarım Atölyesi, Keçeden Kitap Ayraç Yapımı Atölyesi gibi 8 farklı etkinliğe ev sahipliği yapan akademide Samsunlu minikler; paylaşmayı ve grup çalışmasını öğrenerek yeni arkadaşlıklar da edindi.

Çocuk Kültür ve Sanat Akademisinde etkinlikler 28 Eylül Cumartesi günü “Rüzgar Gülü Yapımı Atölyesi”, 29 Eylül Pazar günü ise “Ahşap Boyama Atölyesi” ile devam edecek. Çocukların, el becerilerini geliştirip, yaşıtlarıyla paylaşımlarda bulunmaları için hazırlanan etkinlikler, 14.00, 15.00, 16.00 saatlerinde 3 seans olarak gerçekleştirilecek.