Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şimşek: "Suçiçeği hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır"

Ali Şimşek, suçiçeği hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.

Suçiçeği hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Ali Şimşek vücutta kızarıklık deri içerisinde sıvı ile dolu olan kabarcıklar olarak ortaya çıktığını ifade etti.

"Bilimsel adı varisella (varicella) hastalığı olarak isimlendirilen suçiçeği hastalığı, ciddi bir sağlık sorunudur" diyen Uzm. Dr. Şimşek, “Suçiçeği hastalığı genellikle küçük yaşlarda daha sık görülen bulaşıcı yani virüs taşıma özelliği bulunan bir hastalık türüdür. Başta yüz olmak üzere vücudun her yerinde içi sıvı dolu kırmızı kabarcıklar ortaya çıkar” dedi.

Hastalık hakkında bilgiler vermeye devam eden Dr. Şimşek, şunları söyledi:

“Suçiçeği hastalığına yakalanan birinin doktorlar tarafından tanımlanması kolaydır. Çünkü hastalık vücutta özel bir döküntüye neden olur. Kızarıklık, deri üzerinde sıvı ile dolu olan kabarcıklar olarak baş gösterir. Suçiçeği Hastalığında yüksek ateş, Titreme, baş ağrısı, karın ağrısı ve kusma gibi belirtiler göstermektedir. Suçiçeği hastalığı virüsüne maruz kalan çocuğa bir ila üç gün içinde aşılama yapılması hastalığı engelleyebilir veya hafif geçirmesine neden olabilir. Suçiçeği tek başına ise antibiyotik tedavisine gerek yoktur. Uzman bir doktor gözetiminde tedavinin yapılması gerekmektedir.“