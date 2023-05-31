Çocuk ve Gençlik Korosu'ndan 12 farklı dilde konser

Samsun'da farklı yaş gruplarından 24 öğrenciden oluşan Çocuk ve Gençlik Korosu, 12 farklı dilde türkünün yer aldığı 'Dilden Dile Ezgiler' isimli albümlerinin tanıtım konserini gerçekleştirdi.

Medicana International Samsun Hastanesi'nin destekçisi olduğu Samsun Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ve Atakum BİLSEM bünyesindeki 24 öğrenci tarafından oluşturulan Çocuk ve Gençlik Korosu, yaklaşık 3 yıl boyunca hazırlandıkları 'Dilden Dile Ezgiler' isimli albümün tanıtımını yaptı. Konserde Azerice, Gürcüce, Makedonca, Romence gibi dillerde şarkılar öğrenciler tarafından seslendirildi. Koro şefliğini Ufuk Gökcan'ın yaptığı konser büyük beğeni ve alkış topladı.

Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu, “Çocuklarımızın anne babaları evlatlarıyla ne kadar gurur duyuyorsa biz de bir o kadar gururluyuz. Kurum olarak genç yeteneklere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.