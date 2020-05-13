Çocuklar en çok parklarda oynamayı özlemişler

00 ile 15.00 arası esnetilmesi ve maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinlerinin ardından Samsun'da çocuklar soluğu parklarda aldı. Çocuklar en çok parkta oynamayı özlediklerini söylediler.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır evlerden dışarı çıkmaları yasak olan çocuklar bugün 4 saat de olma çocuklar yaşamanın keyfini çıkarttılar. Özellikle havaların ısınmasıyla güneşin de etkisini artırdığı şu günlerde 4 saatlik izin resmen çocuklara nefes oldu. 20 yaş altına yönelik olarak uygulama çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar maske takarak 4 saatlik izinlerini kullanmaya başladı.

Samsun'da çocuklar parklara akın ettiler. Uzun zamandır çocuk sesinden yoksun olan çocuk parkları çocukları sesleri ile çınladı. Anneler Parkı'na aileleri ile birlikte gelen çocuklar, kaydıraktan kaydı, salıncakta sallandı ve koşup oynayıp uzun süre evde kalmanın acısını çıkarttı. Çocuklar evdeyken an çok çocuk parklarında oynamayı özlediklerini söyleyerek kendilerine izin veren yetkililere de teşekkür ettiler.