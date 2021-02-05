Çocuklar günde en az 1 saat açık havada kalmalı

Buket Taneri, “Uzaktan eğitim süreci nedeniyle bilgisayar başında uzun zaman geçirmek zorunda kalan çocukların kalan vakitlerinde daha çok ev içi oyunlar oynayıp, kitap okumaları, mümkünse günde en az 1 saat açık havada oksijen almaları bağışıklık sistemi için önemli destek sağlar” dedi.

Korona virüsün azalarak devam ettiği kış aylarında çocukları enfeksiyonlara karşı korumak için bağışıklık sistemini güçlü tutmanın çok önemli olduğunu söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Buket Taneri, “Her yıl sonbahar-kış aylarında genellikle sık rastladığımız grip, soğuk algınlığı, zatürre gibi hastalıklara bu yıl ne yazık ki Kovid-19 da eklendi. Bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendirmek kaçınılmaz oldu. Sağlıklı ve dengeli beslenmek de bağışıklığı güçlendirmede en önemli yer tutmaktadır. Doğumdan sonra bebeklerin anne sütü alması, çocukların beslenmesinde omega 3, çinko, D ve C vitamini içeriği yüksek gıdalar, yumurta, et, baklagiller, tahıl, taze sebze ve meyve gibi probiyotik içeren besinler, yeterli su tüketimi bağışıklığın güçlenmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Çocukluk çağında uygulanan aşılar, çocukların stres olmayan bir ortamda büyümesi, yeterli uyku alması, düzenli egzersiz yapması ve sağlık kontrollerinin zamanında yapılması da güçlü bir bağışıklık sistemi için etkilidir” ifadelerini kullandı.

Çocuklar hazır gıdalardan uzak tutulmalı

Bu dönemde çocukların evde daha çok zaman geçirdiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Taneri, “Çocuklar doğal ev yemekleri ile beslenmeli, hazır gıdalardan mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır. Paketli ürünlerin içinde bulunan birçok koruyucu madde ne yazık ki çocuğumuzun bağışıklık sistemine zarar vererek enfeksiyonlara zemin hazırlamaktadır. Uzaktan eğitim süreci nedeniyle bilgisayar başında uzun zaman geçirmek zorunda kalan çocukların kalan vakitlerinde daha çok ev içi oyunlar ile oynayıp, kitap okumaları, güzel etkinliklerle vakit geçirmeleri, mümkünse günde en az 1 saat açık havada oksijen almaları bağışıklık sistemi için önemli destek sağlar” diye konuştu.

Bağışıklığı sağlam olan çocuklar, mutlu nesillerin öncüsüdür

Uzm. Dr. Buket Taneri, bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılan takviye edici gıdalara da değinerek şunları söyledi: “Bağışıklık sistemini güçlendirmek için en etkili yöntem dengeli ve sağlıklı beslenmek olsa da bazen vitamin eksikliği gibi durumlarda takviye tedaviler kullanmak gerekebilmektedir. Ancak bağışıklık güçlendirici olarak alınan vitamin-mineral takviyesi ürünlerin gereksiz ya da fazladan kullanımı birçok yan etkiye yol açabilmektedir. Bu yüzden çocuğun gerçekten ihtiyacı olduğundan emin olmak için mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Unutmayalım ki bağışıklığı sağlam olan çocuklar enfeksiyonlardan uzak, sağlıklı, mutlu nesillerin öncüsüdür.”