Çocuklar istedi, başkan çözdü

Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde oturan çocuklar organize olup oyun parklarındaki iyileştirme taleplerini iletmek üzere Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'yi ziyaret etti. Talepleri dinleyen Başkan Deveci, daha sonra çocuklarla birlikte mahalleye giderek inceleme yaptı.

Atakum'un Mimarsinan Mahallesi'nde yaşayan ve yaşları 10-13 arasında değişen 9 çocuk mahallelerinde bulunan parkta talep ettikleri iyileştirmeleri iletmek üzere Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin konuğu oldu. Organize olup kendisini ziyaret eden çocukları makamında ağırlayan Başkan Deveci taleplerini tek tek not aldı. Futbol oynadıkları alanın iyileştirilmesini talep eden çocuklar, parklarındaki çim alanın düzleştirilmesini ve orta boy fileli kale istedi.

Birlikte incelediler

Başkan Deveci talepleri dinledikten sonra çocuklarla birlikte yürüyerek mahalleye gitti. Burada çocukların futbol oynadıkları alanı, çocuk parkını, amfi alanını inceleyen ve talepleri dinleyen Başkan Deveci, belediyenin ilgili birimleriyle görüşerek çalışma yapılmasını istedi.

Her hafta halı saha maçı

Futbol oynamayı çok sevdiklerini söyleyen çocukların parklarındaki iyileştirme yapılıncaya kadar çözüm önerisi sunan Başkan Deveci, her hafta onları halı sahaya götürecek ve maç sonrasında getirecek bir servisle maça gidebileceklerini söyledi. Çözüm önerisini kabul eden çocuklar, ertesi gün takımlarını oluşturarak Atakum Belediyesi Aziz Sancar Spor Kompleksi sahasında maç yaptı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçın ardından çocuklar Başkan Deveci'ye teşekkür etti.