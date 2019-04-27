Çocuklar 'Mavi Balina'yı akranları arasında üstünlük kurmak için oynuyor

Ayrıca bu yaş grubu, herkesin korktuğu şeyleri yapabileceğini akranlarına göstererek üstünlük kurmaya çalışırlar. Yani akranları arasında üstünlük kurma isteği de çocukların Mavi Balina oyununu oynamaları için ayrı bir sebep” dedi.

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikoloğu Oya Kaptan, Mavi Balina oyununun çocukların beyinlerini yıkayarak, şantaj komutları vererek onları intihara sürükleyen bir oyun olduğunu söyledi. Bu ölümcül oyunun dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca çocuğu ve aileleri tehdit ettiğini ifade eden Kaptan, “Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor. 50. günün sonunda da kişiye son aşama olan yüksekten atlayarak ya da kendini asarak intihar etme komutu veriliyor. Oyunun adıyla ilgili ortaya atılan bir başka iddia da zaman zaman balinaların açıklanamaz şekilde karaya vurup intihar eden hayvanlar olması” diye konuştu.

“Şiddet ve korku içermesi çocukları cezbediyor”

Oyunun aşamalarının şiddet ve korku içermesinin çocukları cezbettiğini aktaran Kaptan, “Çocukların bu oyunu oynamasının bir başka sebebi ise merak. Ayrıca bu yaş grubu, herkesin korktuğu şeyleri yapabileceğini akranlarına göstererek üstünlük kurmaya çalışırlar. Yani akranları arasında üstünlük kurma isteği de çocukların Mavi Balina oyununu oynamaları için ayrı bir sebep” diye konuştu.

Ailelere uyarı

Ergenlikte ailesi ile ilişkileri kopuk, okulla ilişkisi problemli ya da arkadaş ilişkisi olmayan, içine kapanık, çekingen, uzun süre bilgisayar ve televizyon başına kapanık çocuk ve ergenlerin bu oyuna daha fazla yakalandığını kaydeden Kaptan, “Bu tür oyunlarda kurtulmanın yolu, ebeveynlerin sağlıklı iletişiminden geçiyor. Eğer çocuk aileden kopuyorsa, uzaklaşıyorsa, endişeliyse, gece uykuları bölünüyorsa, özellikle gece bilgisayarda vakit geçiriyorsa anne ve babanın şüphelenmesi lazım. Sürekli anne ve babanın çocuğunun başında olması gerekmiyor ama arada onu takip etmesi, bazı şeylerin farkında olması gerekir. Anne ve baba çocuğu tanıyorsa çocuğundaki değişiklikleri gözlemler. Çocuğunuzun internet yaşına uygun sitelere girdiğinden ve etik olmayan davranışları ya da şiddeti özendiren sitelere erişmediğinden emin olmanız gerekir. Çocuğunuzun internete erişiminin aileyle paylaşılan ortak alandaki bir bilgisayar üzerinden olmasını sağlamalısınız” şeklinde konuştu.