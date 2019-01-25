Çocuklar "Üreten Nesil Atölyesi"nde buluşuyor

Samsun'da çocuklar, "Üreten Nesil Atölyesi"nde yeteneklerini sergileyecekler.

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), çocukların sömestir tatilini birbirinden eğlenceli etkinliklerle geçirmelerini sağlamaya devam ediyor. Piazza, 27-28 Ocak tarihlerinde, minik ziyaretçilerini "Üreten Nesil Atölyesi"nde konuk edecek.

Okulların tatile girmesiyle birlikte minik ziyaretçilerini 14 Ocak'ta Robotik Kodlama, Akıl Oyunları ve çeşitli atölye çalışmaları ile konuk eden Samsun Piazza, 19 Ocak ile 27 Ocak tarihler arasındaki “Play Doh Touch” etkinliğinin ardından bu kez çocukların 21. yüzyıl becerileri ile donatılmasına fırsat sunmayı amaçlayan "Üreten Nesil Atölyesi" açıyor.

AVM'nin giriş kat etkinlik alanında, 27 Ocak Pazartesi ve 28 Ocak Salı günü “Hayal et, üret, gelecek sensin” sloganı ile kurulacak “Fabrika Maker - Üreten Nesil Atölyesi”nde, minik ziyaretçiler, “Ahşap Atölyesi”, “Kağıt Atölyesi”, “3D Tasarım Atölyesi” ve “Mekatronik Atölyesi”nde yeteneklerini sergileyecekler.

Ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club Kart sahibi ailelerin 5 ile 13 yaş arasındaki çocuklarının katılabileceği etkinlik, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim kazandıracak.

Piazza'nın, çocukların tatilini faydalı faaliyetlerle geçirmelerini amaçlayan etkinlikleri bununla da sınırlı kalmayacak. Piazza, iki gün sürecek bu etkinliğin ardından minik ziyaretçilerini 30-31 Ocak ile 1-2- 3 Şubat tarihlerinde bu kez Kıds Robotics Atölyesi ile karşılayacak.