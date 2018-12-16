İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklara ağaca çıkmayı gösterirken ağaçtan düştü

Samsun’da piknik yerinde çocuklara ağaca çıkmayı gösteren bir kişi ağaçtan düşerek ölümden döndü.

Samsun'da piknik yerinde çocuklara ağaca çıkmayı gösteren bir kişi ağaçtan düşerek ölümden döndü.


Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yeralan Mahallesi'nde meydana geldi. İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'de ikamet eden H.K.(34) hafta sonu dolayısıyla piknik yapmaya gitti. Çocuklara ağaca çıkmayı gösteren H.K., çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.K tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.