Çocuklara eğlenceli tatil

Samsun'da yarıyıl tatilinde çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), yarıyıl tatilinde, 4-12 yaş arası çocukları, Play Doh oyun hamurlarının dünyasını keşfetmek için Play Doh Touch etkinliğine davet ediyor. Her gün saat 12.00 ile 20.00 arasında gerçekleşen eğlendirici ve öğretici etkinlik, 27 Ocak pazar gününe kadar devam edecek. Çocuklar, klasik oyun hamurunun yanı sıra bu kez artırılmış gerçeklik tekniğiyle yaptıkları şekilli oyun hamurlarını, iPad'lerde oyunun içinde canlandığını görerek, benzersiz bir deneyime dahil olacaklar. Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliklere katılmak isteyenlerin Piazza Club başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırmaları yeterli oluyor.

Çocukların kabiliyetlerini kullanarak birbirinden eğlenceli maket karakterler yaptıkları etkinliği, aileler de keyifle izliyor. Etkinlik alanında dolaşan dev Play Doh maskotları ile tanışan çocukların bu mutlu anlarını aileleri cep telefonlarını kameralarıyla çekerek, en mutlu anılarını kaydediyorlar.