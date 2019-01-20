Çocuklara yarıyıl hediyesi tiyatro gösterisi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yarıyıl tatiline giren öğrencilere, tatil boyunca ücretsiz tiyatro hizmeti veriliyor.

Sömestr boyunca gerçekleşecek olan çocuklara özel birbirinden keyifli etkinlikler, Bulvar AVM'de başladı. Sömestr boyunca her hafta sonu Tiyatro Küçük Eller'in “Sirke Giden Tren”, “Koş Koş Hazine Peşinde” ve ”Cecü'nün Yer Cüceleri" adlı müzikli tiyatro oyunları Bulvar AVM Kültür Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenecek. İki sirk palyaçosunun birbirlerine üstünlük kurma çabasını ve sonunda hoşgörünün kazanmasını anlatan "Sirke Giden Tren" çocuklarla buluştu. İnteraktif olarak çocukların katılımını sağlayan oyun büyük ilgi gördü.

Tiyatronun ilerleyen programlarında sandık içerisindeki hazinenin peşinde koşarken gerçek hazinenin arkadaşlık olduğunun fark ettiren “Koş Koş Hazine Peşinde'' ve dünyayı yaşanmaz hale getirenlere karşı birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu anlatan ''Cecü'nün Yer Cüceleri'' hem güldürecek hem de çocuklara faydalı mesajlar vererek onlara hayal dünyalarının kapılarını açacak.

Tiyatro gösterileri 2 Şubat'a kadar her cuma, cumartesi ve pazar günleri ücretsiz olarak gösterilecek.