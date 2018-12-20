Çocuklarda alerjiye dikkat

Ayşe Güroğlu, "Çocuklarda alerjiye erken dönemde tanı koyulamayıp, gerekli önlemlerde alınmayınca sık hasta olma ihtimalleri yükseliyor" dedi.

Çocuklarda alerjik hastalıkların son yıllarda giderek arttığını ifade eden Büyük Anadolu Hastanesi Ayşe Güroğlu, erken dönemde de tanı koyulamayıp, gerekli önlemlerde alınmayınca çocukların sık hasta olduğuna dikkat çekti.

Uzm. Dr. Ayşe Güroğlu, "Alerji, vücudumuz için zararlı olmayan yabancı bir maddeye karşı bağışıklık sistemimizin gereğinden fazla tepki vermesi durumudur. Alerjik hastalık belirtileri çok farklı şekillerde ortaya çıkar. Çünkü alerjik reaksiyonda değişik organ ve sistemler farklı derecelerde etkilenebilir. Alerjiler kendini deride döküntü, sindirim sistemi bozuklukları, nefes alma zorluğu, burunda ve gözde akıntı, kaşıntı ve kızarıklıklar şeklinde göstermektedir. Ev tozları, kedi ve köpek tüyleri, polenler gibi birçok çevresel etkenler alerjen madde özellikleri taşımaktadır. Bu nedenle çocukları bunlardan korumak şarttır. Ayrıca anne sütü ile beslenen bebeklerin birçok başka hastalık gibi astım ve alerjik hastalıklara daha az yakalandığı biliniyor. Düşük tuzlu diyet, balık gibi deniz ürünlerinden zengin beslenme ve C vitamini kullanımının astım semptomlarını azalttığı biliniyor. Alerjik yapılı bir anne, bebeğini emzirirken beslenmesinde birçok alerjen potansiyeli olan gıdaya dikkat etmek zorundadır. Alerjen gıdadan sakınma, ev içi akar yoğunluğunu, nem oranını, küf-mantar oluşumunu azaltma, sigara dumanına maruz bırakmama, evde duvardan duvara halı bulundurmamak alerji tedavisinde alınabilecek önlemlerden bazılarıdır” diye konuştu.