Çocuklarda artık influenza ve solunum yolu virüsleri görülüyor

Öğretim Üyesi Emine Erdeniz, "Çocuklarda artık tek tük Covid-19 vakalarını izlemekteyiz. Özellikle kronik hastalıkları olan, down sendromu olan çocuk hastalarımız Covid olarak yatmaktadır. Şu anda influenza ve human metapneumovirus gibi diğer virüsler bulunmaktadır" dedi.

Pandemi döneminde çocuk Covid'li hastaların takibini yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdeniz, son zamanlarda çocuklarda görülen enfeksiyon hastalıkları ile ilgili bilgi verdi. Pandeminin yükünün belirgin olarak azaldığını ifade eden Dr. Erdeniz, "Artık tek tük vakalar izlemekteyiz. Özellikle kronik hastalıkları olan, down sendromu olan özellikli çocuk hastalarımız Covid olarak yatmaktadır. Şu anda servisimizde aktif Covid enfeksiyonu yoktur. Şu anda influenza ve human metapneumovirus gibi diğer virüsler bulunmaktadır. Servisimizde de otit, sinüzit sonrası apır enfeksiyonları olan çocuk hastalar yatmaktadır. Bir de pnömoni hastalarımız var. Covid hala vaka bazında devam etmektedir. Önerimiz iş, okul gibi kalabalık ortamlara girdiğimizde eğer gribal bir semptomunuz varsa kesinlikle maske takmalıyız" diye konuştu.

"Gripte antibiyotik önermiyoruz"

Kişiler risk altında ise mevsiminde grip aşısının olunması gerektiğinin altını çizen Dr. Erdeniz, "Hasta çocuklarımızı okula göndermeyelim. İnfluenza virüsü, bir virüs enfeksiyonudur. Damlacık ile temasla bulaşmaktadır. Gribal semptomlar oluşabilir. Grip geçirdikten sonra çocuğun ateşi devam ediyorsa, öksürük şikayetleri devam ediyorsa, bir kulak enfeksiyonu geliştiyse hekime görünmesi ve uygun antibiyotik tedavisini yeterli sürede alması gerekmektedir. Yetersiz tedaviler sonrası komplike hastalar görmekteyiz. Servisimizde sinüzit sonrası iki adet beyin apsesi geçirmiş hasta bulunmaktadır. Kulak enfeksiyonu sonrası kemik enfeksiyonlarımız vardır. O yüzden çocuklardaki invaziv enfeksiyonu açısından dikkat etmemiz gerekmektedir. Grip enfeksiyonu, influenza enfeksiyonu kendisi invaziv hastalık riskini oluşturmaktadır. Biz gripte antibiyotik önermeyiz. Bol sıvı ve istirahat öneririz. Ama grip şikayetleri devam ediyorsa, kişinin ateşi düşmüyorsa, yeni bir bulgu görülüyorsa o zaman uzman hekimlere gitmelerini öneririz" şeklinde konuştu.