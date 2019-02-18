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Çocuklarda enfeksiyon hastalıklarına dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Ayşe Güroğlu, doğumdan itibaren tüm çocukların enfeksiyon riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, sık enfeksiyon geçiren çocukların uzman doktor tarafından detaylı kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.


Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ayşe Güroğlu, çocuklarda sıkça görülen sağlık sorunlarından olan enfeksiyon hastalığı konusunda aileleri uyardı.


Bu sağlık sorunlarından olan enfeksiyon hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Ayşe Güroğlu, "Enfeksiyon çocuklarda en sık rastlanan hastalık türlerindendir. Bir mikroorganizmanın herhangi bir yolla insan veya hayvan vücuduna girip yerleşerek çoğalmasına enfeksiyon denir. Hastalık yapıcı herhangi bir yolla insana geçme özelliğindeki mikropların veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalık tablosudur. Bu hastalıklar, bir bireyden diğerine veya bir türden diğerine geçebilmelerinden dolayı, genellikle bulaşıcı hastalık olarak tanımlanırlar. Özellikle çocukların sık enfeksiyona yakalandıkları dönem olan eğitim hayatları ve oyun dönemlerinde kalabalık ortamlarda mikropların sürekli olarak birbirine bulaştırılmasından ortaya çıkar. Mikrobik hastalıkların en önemli ve en büyük işareti ateştir. Diğer şikayetler ise boğaz ağrısı, aksırık-burun akıntısı, öksürük-balgam, idrarda yanma, sık idrara çıkma ve idrara sıkışma, ishal gibi sıralayabiliriz. Bu hastalık ve durumların birçoğunda ateş olmayacağı akılda tutulmalı ve acil olarak bir doktora başvurulması hayati önem taşımaktadır" dedi.

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