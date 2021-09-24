Çocuklarda işitme kaybı okul başarısını olumsuz etkiliyor

Dr. Yunus Karadavut, işitme kaybının tanısı geç konulduğunda bebek ve çocukların optimal gelişimi ve kişisel başarılarının olumsuz yönde etkilendiğini söyledi.

Çocuklarda işitme kaybının etkileri konusunda bilgilendirmelerde bulunan Liv Hospital Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Opr. Dr. Yunus Karadavut, “İşitme kaybının saptanması, erken müdahale hizmetlerinin sağlanması açısından önemlidir. İşitme kaybının tanısı, geç konulduğunda bebek ve çocukların optimal gelişimi ve kişisel başarısı, olumsuz yönde etkilenmektedir. Çünkü dil ve iletişim becerileri çocuğun normal gelişimi için önemli rol oynamaktadır. Bu becerilerin kazanımındaki gecikme okuma-yazmayı, akademik başarıyı ve kişisel-sosyal gelişimi etkilemektedir. Bu nedenle hem Türkiye'de hem de dünyada yeni doğan, çocukluk döneminde ve okul çağındaki çocuklarda işitme taramalarına önem verilmektedir” dedi.

Okul çağı çocuklar risk altında

Okul çağı çocuklarında sık görülen işitme kaybı nedenlerini belirten Opr. Dr. Yunus Karadavut, şu bilgileri paylaştı:

“Alerjiler, üst solunum yolu enfeksiyonları, geniz eti ve bademcik enfeksiyonları ve buna bağlı orta kulakta sıvı birikmesi durumu, dış ve orta kulak enfeksiyonları, buşon (kulak kiri), travma, kulak içine yabancı cisim kaçması gibi durumlar ve, genetik hastalıklar işitme kaybına neden olabilir. İşitme eğitim ve iletişim için en önemli bileşendir. Okul döneminde daha da önemli hale gelmektedir. Kalıcı işitme kaybı yaygınlığının okul-yaşı nüfusta binde dokuza yükseldiği bildirilmektedir.”

İşitme kaybı ihmal edilmemeli

Opr. Dr. Yunus Karadavut, “Bir ya da her iki kulakta kalıcı ya da geçici işitme kaybı okul-yaşı çocukların yüzde 14'ten fazlasını etkilemektedir. Tek taraflı işitme kayıplarında bile sınıf tekrar oranı yüzde 37 olarak bildirilmektedir. İşitme kaybı dikkat, öğrenme ve sosyal işlevlerdeki sıkıntıları artırmaktadır. Çocuklardaki işitme kaybı yaygınlığı eğer gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanamazsa okul başarısını olumsuz yönde etkileyerek bireylerde önemli sosyal ve ülke açısından önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Sonuç olarak okul çağı çocuklarında işitme kaybı ihmal edilmemeli ve en yakın uzman hekime başvurulmalıdır” şeklinde açıklamada bulundu.