Çocuklarda kepçe kulak estetiği

Dr. Yağmur Yaprak Balı, her yaşta uygulanabilen operasyonun okul öncesinde yapılmasının daha doğru olduğunu vurgulayarak, "Kulak gelişiminin tamamlanmış olduğu 6 yaş döneminde kepçe kulak sorunu düzeltilen çocuklar okula başladıkları süreçte arkadaşları tarafından alaya uğramaktan kurtularak daha sağlıklı bir eğitim dönemi geçireceklerdir" dedi.

Yelken kulak olarak da adlandırılan kepçe kulak sorunu, normal anatomik pozisyonun aksine, kulak kepçesinin öne doğru kıvrık olması durumu olarak tanımlanıyor. Kepçe kulağın kulakta en yaygın olarak görülen şekil bozukluğu türü olduğunu işaret eden VM Medical Park Samsun Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yağmur Yaprak Balı, kulak estetiği operasyonlarıyla kepçe kulak görüntüsünün kolayca ortadan kaldırılabildiğini söyledi.

Kepçe kulak operasyonlarının hem lokal hem de genel anestezi ile yapılabilen oldukça basit ve güvenli işlemler olduğunu kaydeden Opr. Dr. Yağmur Yaprak Balı, şu bilgileri aktardı:

"Kulaktaki sorunun seviyesine göre değişmekle birlikte ortalama 45-90 dakikada tamamlanan ameliyat, genellikle hastanede kalmayı gerektirmez. Ameliyattan sonra hastanın memnuniyet oranı oldukça yüksektir ve hastalar çok kısa sürede günlük yaşamlarına geri dönerler. Ameliyatta kulağın sadece dış kısmına müdahale edildiğinden işitme ile ilgili bir sorun yaşanmaz. Yapılan işlemle kişiye daha iyi bir görünüm kazandırılır. Bu durum da kişinin özgüveninin artmasına yardımcı olur."

“Kepçe kulak estetiği okul öncesinde yapılmalı”

Kulak estetiği operasyonlarının çocukluk çağında da uygulanabildiğini söyleyen Opr. Dr. Yağmur Yaprak Balı, "Kepçe kulak özelikle okul döneminde psikolojik ve sosyal problemlere yol açabilir. Bu sebeple ameliyatın çocukluk döneminde uygulanması, çocuğun psikolojik ve sosyal yönden sağlıklı bir şekilde yetişkinliğe adım atabilmesi için daha uygundur. Bu nedenle okul öncesi dönemde yapılması doğru olan ameliyat için en uygun yaş aralığı 6 yaş civarıdır. Kulak gelişiminin tamamlanmış olduğu bu dönemde kepçe kulak sorunu düzeltilen çocuklar okula başladıkları süreçte arkadaşları tarafından alaya uğramaktan kurtularak daha sağlıklı bir eğitim dönemi geçireceklerdir" şeklinde konuştu.