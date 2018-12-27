Ayşe Güroğlu, “Havaların soğuması ile birlikte, çocuklarda da kış hastalıklarını harekete geçirdi. Kış ayı boyunca, üst solunum yolu virüsleri adeta sıraya girerek, bir salgın biterken bir diğerini devreye sokuyor” dedi.

Çocukları kış hastalıklarından koruma yolları hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ayşe Güroğlu, “Çocukların bağışıklık sisteminin gelişmesi için değişik mikroplarla tanışmaları ve bunları yenmeleri gerekir. Son yıllarda pek çok çocuğun 0-5 yaş döneminde kreşe gitmesi sonucu ilkokulda görülen enfeksiyonlar daha da seyrekleşti. Mikrop, virüs ve parazitlerle tanıştıkça vücut alışarak bağışıklık üretiyor. 0-5 yaş çocukları yeterince bağışık olmadıklarından hastalanıyor ve bazı davranış özellikleri nedeniyle de birbirlerine kolaylıkla bulaştırıyor. Erken dönemde enfeksiyonlara maruz kalan çocuklar ilkokul yıllarında daha az hastalanıyor” diye konuştu.

“Eller yıkanmalı”

Hijyenin önemine dikkat çeken Dr. Ayşe Güroğlu, “Aileler çocuklara verilecek hijyen eğitimi, etraf temizliği, tuvalet kullanımı ve temizliği, alan paylaşımı, beslenme hijyeni ve gıda maddelerinin ellenmesi, eğitmen-çocuk oranı gibi pek çok konunun üzerinde durulması gerekiyor. Çocukların her bakımından sonra eller yıkanmalı. Eğer çok sık yıkama söz konusuysa Alkol bazlı antiseptikler de kullanılabilir. Belirli sıklıkta ortam ve oyuncak temizliği yapılmalı ve hiçbir şekilde aksatılmamalıdır. Çalışanlar ve çocuklar ellerine değil kol içine öksürmeyi veya hapşırmayı bilmelidir. Kağıt mendil kullanıp tek temasla çöpe atmalıdırlar. Zaman içinde düzensiz beslenme, çevremizdeki toksinler, uykusuzluk bu savunma sisteminin zayıflamasına neden olur. Yanlış beslenme, şeker, sigara (pasif içicilik de dahil), çevre ve hava kirliliği bu sistemin zayıflamasına neden olur. Bunun için doğru beslenme kurallarına uyulması gerekmektedir. Çocuklarda çok sık karşılaştığımız durumlardan birisi de televizyon ve bilgisayar karşısında uzun süre zaman geçirmeleri, yeterli dinlenememe ve uykusuzluktur. Hem bedensel hem de ruhsal yorgunluk, bağışıklık sistemini zayıflatır. Bunun için çocukları düzenli spor yapması için teşvik etmemiz gerekmektedir" şeklinde konuştu.