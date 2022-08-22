Çocukları sosyal medya üzerinden taciz eden zanlı yakalandı

Samsun'da siber polisi, sosyal medya hesabı üzerinden küçük yaşta çocukları taciz ettiği iddia edilen bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden çocukları taciz ettikleri iddia edilen şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Siber Suçlar Daire Başkanlığının de desteğiyle sanal devriye polisleri E.A.(38) isimli şahsın Instagram üzerinden yaşları küçük çocuklara canlı yayında kamera açtırıp uygunsun davranışlarda bulunup taciz ettiğini tespit etti. Siber polisi E.A.'nın Canik ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ile birlikte ikametinde yapılan aramalarda elde edilen birçok dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Polis, çocuklara sosyal medya hesabı oluşturan ailelerin bu hesapları kontrolünde tutmaları, tanımadıkları çocuk resimli profil dahi olsa kimseyi eklememeleri ve her ne kadar ortam sanal olsa da suçun gerçek olduğunu göz önünde bulundurmaları konusunda uyardı.