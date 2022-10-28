“Çocukların Gözünden Cumhuriyet” resim sergisi açıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Medicana International Samsun Hastanesi'nde “Çocukların Gözünden Cumhuriyet” sergisi açıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Medicana International Samsun Hastanesi, bir kolej ile ortaklaşa “Çocukların Gözünden Cumhuriyet” konulu sergi düzenledi. Hastane binasında açılan sergide çocukların hayal dünyasıyla birleşen Cumhuriyet konulu resimler büyük ilgi gördü. Sergi açılışında sunulan trio dinletisi ile çocuklar marşlar söyledi.

Serginin açılışına katılan Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin teminatı olan Cumhuriyetimizin 99'uncu yılını kutluyoruz" dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Pirsu Düzgün Şenol ise "Cumhuriyetimizin 99. yılını çocuklarımızın gözünden, onların hayal dünyasından esinlenerek izliyoruz. Çocuklarımız için hazırladığımız Nutuk kitabı dağıtımı ile onların her zaman okuyan, bilen ve gelişen bir nesil olmasını desteklemek istedik. Cumhuriyet daima genç kalacak. Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Sergi açılışına kolejin ilkokul müdürü Sebahat Kayhan, birim müdürleri, okul öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra hastane çalışanları ve ziyaretçiler katıldı.

Çocukların Gözünden Cumhuriyet resim sergisi, 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.