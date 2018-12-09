"Çocukların Gözüyle Ulaşım" projesi

Samsun'da ilkokul üçüncü sınıf öğrencileri "Çocukların Gözüyle Ulaşım" temalı örnek bir projeye imza attı.

Atakum'daki Adnan Kahveci İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri tarafından toplu taşıma araçlarının daha güvenli kullanılması için uyulması gereken kurallar ve toplu ulaşım araçlarının kente, çevreye ve ülke ekonomisine sağladığı faydalar temalı bir resim projesi gerçekleştirdi. Proje hakkında bilgi veren Öğretmen Oğuz Özdemir, "SAMULAŞ ile yapılan görüşme sonrasında projemizi kendilerine anlattık ve okulumuz yakınında bulunan Atakent tramvay istasyonunda resimleri sergilemek istediğimizi ilettik. SAMULAŞ yönetimi bizlere destek verdi ve raylı sistem araçlarını kullanan yolculara yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla istasyonu açık hava sergisi haline döndürmüş olduk. Projemize renk katan birbirinden güzel çizimleri ile verdikleri güzel mesajlar nedeniyle öğrencilerime ve SAMULAŞ yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklar mavi koltuğa dikkat çekti

Çocukların çizdiği resimler ulaşımda ve toplu taşıma araçlarında doğru ve yanlış davranışlara dikkat çekerken, genel olarak çocukların mavi koltukların kullanımına yönelik çizimleri beğeni topladı. İstasyonda sergilenen resimler tramvayı kullanan yolcuların ilgisini çekerek beğeni topladı. Resimler bir hafta boyunca Atakent tramvay istasyonunda sergilenecek.