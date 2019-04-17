Çocuklarla etkili iletişim

Özel Samsun Final Okulları Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta Final Okulları Eğitim Danışmanı ve Kişisel Gelişim Uzmanı Nurdoğan Arkış konuşmacı olarak katıldı. Nurdoğan Arkış, “Etkili bir öğrenci-veli ilişkisi nasıl olmalıdır?, İletişimin insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?, Etkileşim içerisinde çalışmalar nasıl yönlendirilmelidir?” gibi konularda tüm veli ve öğretmenleri bilgilendirdi.