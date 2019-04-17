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Çocuklarla etkili iletişim

Özel Samsun Final Okulları veli ve öğretmenlere yönelik Çocuklarla Etkili İletişim konulu bir konferans düzenledi.


Özel Samsun Final Okulları Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta Final Okulları Eğitim Danışmanı ve Kişisel Gelişim Uzmanı Nurdoğan Arkış konuşmacı olarak katıldı. Nurdoğan Arkış, “Etkili bir öğrenci-veli ilişkisi nasıl olmalıdır?, İletişimin insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?, Etkileşim içerisinde çalışmalar nasıl yönlendirilmelidir?” gibi konularda tüm veli ve öğretmenleri bilgilendirdi.

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