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Çocukluk arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklandı

Samsun’da çocukluk arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi her iki bacağından da yaralandı.

Samsun'da çocukluk arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi her iki bacağından da yaralandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan U.T.(24) her iki bacağından da yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan U.T. tedavi altına alındı. Yaralı genç, kendisini çocukluk arkadaşının kardeşi A.M.'nin bıçakladığını ileri sürdü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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