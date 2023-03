Coğrafi işaret için gün sayan ‘mor patlıcan inciri' fidanları üreticilere dağıtıldı

Samsun'da, tadı ve görünümü diğer incir türlerinden farklı olan ve coğrafi işaret tescili bekleyen ‘mor patlıcan inciri' fidanları, Tekkeköy Belediyesi tarafından üreticilere dağıtıldı.

Tekkeköy Belediyesi, belediyenin öz kaynaklarıyla temin edilen ve 10 mahallede toprakla buluşacak 3 bin 650 adet mor patlıcan inciri fidanın dağıtımı için program düzenledi. Çırakman'da düzenlenen programda coğrafi işaret başvurusu yapılan incir çeşidinin fidanları, üretim yapacak çiftçilere dağıtıldı.

Programın açılışında konuşan Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara, mor patlıcan incirinin Türkiye'deki diğer incirlerden farklı olduğunu, bu incir çeşidinin ilçede daha çok yetiştirilerek ekonomiye daha çok kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yüksek ziraat mühendisi Hicran Çıkış Kanca ise Tekkeköy'e özel incir türünün öneminden bahsetti.

Başkan Togar: “Mor patlıcan inciri için coğrafi işaret başvurusunda bulunduk”

İlçeye özgü olan incir türü için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarının altını çizen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Mor patlıcan inciri için coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz 3,5 yıldır ilçe belediyelerine başka bir pencere açtı. Pandemide de bunu gördük ki; dünyanın en kıymetli hizmeti üretim, toprak ve gıda. Biz de pandemiden bu zamana kadar ilçe belediyesi olarak bütçemiz içerisinde yola, asfalta, kaldırama ve çocuk oyun parklarına harcadığımız kadar bütçeyi üretim için ayırdık. Son 3,5 yıldır bunla alakalı özveride bulunuyoruz. Tekkeköy'deki 63 Mahallesinde hangi toprakta hangi ürün yetişecekse oraya üretim için destek verme gayretindeyiz. Bugün de Türkiye'de isim yapmış, 81 ilde tanınan ve bana göre ülkenin en güzel inciri olan mor patlıcan incirinin fidan dağıtımı için toplandık. Bu incir türünün ana vatanı Kutlukent-Çırakman. Dağıttığımız fidanlar ile üreticilerimize destek olmak istiyoruz. Bu programımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Müdür Sağlam: “Samsun'daki incirlerin yüzde 25'i Tekkeköy'de üretiliyor”

İl sınırları içerisinde üretilen incirlerin büyük bölümünün Tekkeköy'de üretildiğini ifade eden Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'da, “Samsun'da üretilen incirin yüzde 25'i Tekkeköy'de üretiliyor. Coğrafi işaret tescili için de başvurunun sonuçlanması bekleniyor. Toplam 206 dekar alan incir üretiliyordu. Bu giderek artıyor. 2022-2026 planlaması kapsamında Samsun'da her şey her yerde olmayacak. Her bölgenin kendine has ürünleri olacak. Özellikle de Tekkeköy'de bu incirin mutlaka geliştirilmesi gerekiyor. Mor patlıcan inciri üretiminin atması için maddi manevi destek sağlayan Tekkeköy Belediyesi ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 10 mahallede dikilecek 3 bin 650 fidan daha önce belirlenen üreticilere dağıtıldı.

Üreticiye yapılan destekler

Öte yandan Tekkeköy Belediyesi, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ile birlikte bu yıl içerisinde 2 bin 384 çiftçiye eğitim verdi. 2 bin adet yumrusu dağıttı. Ayrıca 40 çiftçiye 3 bin 800 adet ceviz fidesi, 70 dekarlık reyglas tohumu, 12 çiftçiye kiraz fidesi, 100 bin çilek fidesi, 89 arıcıya 340 saf ana arı, 300 metre kare sera desteği, 500 dekarlık buğday ve 300 dekarlık yonca desteğinde bulundu. Bu desteklerin yanı sıra ilçe genelinde toprak zararlılarıyla mücadele kapsamında 200 adet toprak analizi yapıldı. Belediye tarafından bu desteklere toplam 10 milyon TL'den fazla yatırım yapıldı.