İhlas Haber Ajansı

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Çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir araç takibe alındı. Söz konusu araçta yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilogram metamfetamin, 594 adet extacy hap, 155,14 gram skunk ve 39,41 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra Kapalı T Tipi Cezaevine gönderildi.

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