Çok 'özel' fuar

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Canik Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğretmenlerinin özel öğrenciler yararına ürettiği projelerden oluşan 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Canik Özel Eğitim Uygulama Merkezi 13 öğretmeninin özel öğrencilere fayda sağlamak için ürettikleri 13 projeden oluşan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Açılışta ayrıca özel öğrencilerden oluşan ritim gösterisi ve halk oyunları gösterileri de sergilendi.

“Amacımız çocuklarımıza faydalı olmak”

Uygulama merkezinde gerçekleştirilen açılış hakkında bilgi veren proje koordinatörü ve uygulama merkezi öğretmeni Ceylan Benli, TÜBİTAK 4006 projesinin 5. yılında okul olarak kendilerinin de destek vermek istediklerini söyledi. 15 öğretmen bir araya gelerek toplantılar yaptıklarını ifade eden Benli, "Çocuklarımıza nasıl faydalı olabiliriz, bizden sonra gelecek nesle faydalı olabilecek neler bırakabiliriz diye düşündük ve 15 öğretmenden 15 fikir ortaya çıktı. 13 öğretmenimizin projesi geçti. Bunun karşılığında bu fuarı açtık. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Amacımız öğrencilerimize faydalı olabilmek. Her projemiz birbirinden farklı amaçlar içermekte” dedi.

Okul müdürü Ayhan Taşkın ise okullarında orta ve ağır zihinsel engelli öğrencilerin bulunduğunu ve öğrencilere davranış eğitimi kazandırmak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüklerini ifade etti.