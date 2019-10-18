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Çöp aracının çarptığı yaya ölümden döndü

Samsun’un Bafra ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonun altında kalan yaya ölümden döndü.

Samsun'un Bafra ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonun altında kalan yaya ölümden döndü.


Kaza, Kızılırmak Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D.'nin kullandığı çöp kamyonu yolun karşısına geçmekte olan yaya Ülkü K'ye(54) çarptı. Kamyonun altında kalan kadın bir süre kamyonun altında sürüklendi. Olayı fark eden sürücünün durması üzere ölümden dönen Ülkü K. olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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