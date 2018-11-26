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Çöp, çöp değildir

Özel Samsun Final Okulları 3-A sınıfı öğrencileri “#okulheryerde #heryerdeokul” projesi kapsamında geri dönüşümün önemini vurgulayan bir proje oluşturdu.


Öğrenciler çöplerin okullarında ve yaşadıkları şehirde hangi sorunlar oluşturduğu, çöplerin çevreye etkisini, geri dönüşümün önemini ve Samsun'da çöp toplama işleminin aşamalarının nasıl yapıldığını keşfetti. Öğrenciler için bu çalışma unutamayacakları bir deneyim oluşturdu.


Aileler de dijital sunum sonrası bu çalışmanın sadece çocukları için değil, tüm bireyler için önemli bir deneyim olduğunu aktardılar.

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