Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından bugüne kadar merkez ve Çarşamba'da bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri ile 168 milyon kilovatsaat elektrik üreterek, 82 milyon metreküp gazın atmosfere karışmadan enerjiye dönüşümünü sağladı.

Samsun'u geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentte yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı noktasında da önemli bir mesafe kat ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliği ile mücadele kapsamında bir taraftan çevre yatırımlarına ağırlık verirken diğer taraftan enerji ihtiyacını rüzgar, su ve güneş gibi doğal kaynaklardan karşılayacak projeler üretiyor. Bu kapsamda yapılacak yatırımlardan birisi de GES ve RES projeleri. Kurulması planlanan GES ve RES ile Büyükşehir Belediyesi her yıl 150 ile 200 milyon lira arasında kaynak sağlamayı hedefliyor.

Çöpten 23 bin konutluk enerji

Samsun'a değer katacak yatırımları hizmete alırken, enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim konusunda da önemli çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri ile de hem çevreye değer katıyor hem de çöpten enerji üretimiyle ekonomiye güç kazandırıyor. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde metan gazından elektrik üretimi yapılıyor. 2019 yılından bu yana Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Merkez Avdan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile Çarşamba Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde yaklaşık 168 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek, 82 milyon metreküp gazın atmosfere karışmadan enerjiye dönüşümü sağlandı.

Atık çamuru enerjiye dönüşüyor

Avdan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisindeki ‘Çamur Kurutma Tesisi'nde de, yılda 32 bin ton çamur bertaraf edilerek 3 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer bir yakıt tasarrufu sağlanıyor. Tesis ile ayrıca yıllık 70 bin ton karbondioksit gazının atmosfere salınımı engelleniyor. Tesiste günde yaklaşık 90 ton civarında çıkan arıtma çamurlarının bertaraf edildiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çevreyi atalarımızın mirası değil çocuklarımızın emaneti olarak görüyor ve emanete en iyi şekilde sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

“Sorumluluğumuzun bilincinde önemli adımlar atıyoruz”

Enerji, sağlık ve ulaşım gibi yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasında kaynakların verimli kullanımının hayati önem taşıdığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Enerjide tam bağımsızlık için şehirlerimizin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar var. Biz de sorumluluğumuzun bilinci ile önemli adımlar atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi farklı alternatifleri şehrimize uygulamak adına projeler üretiyor, yenilenebilir enerji noktasında kurumsal adımlar atıyoruz. 2030 yılında tüm kurumsal tüketimlerimizi karşılayarak ‘karbon nötr' kurumlar arasında yer almayı hedefliyor, gelecek nesillerimize tertemiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Şehrimizdeki kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atık oluşumunun önlenmesi ya da minimize edilmesi ve oluşan atığın toplanarak geri kazanımını sağlamak adına çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.