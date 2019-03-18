Cordanoğlu Sokak sakinlerinden Başkan Kılıç'a teşekkür

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın talimatı ile başlatılan çalışmalar, uzun süredir hizmet alamayan Cordanoğlu Sokak sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kızılırmak Mahallesi'nde yer alan Cordanoğlu Sokak'ta Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların ilk etabı bitti. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın yerinde takip ederek çalışmalar hakkında bilgi aldığı sokak üzerinde 1500 m2 metraj yapıldı.

Cordanoğlu Sokak sakinleri başlatılan çalışmalar nedeniyle başkan Kılıç'a memnuniyetlerini dile getirerek, “Bu sokakta yer alan esnaflar olarak oldukça uzun zamandır hizmet alamıyorduk. Sokağımızı büyük pazara bağlayan ve Bafra'mıza güzellikler getiren Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” yazılı pankart asarak duygularını ifade ettiler.

Başkan Kılıç, “Bafra merkez ve dış mahallelerimizde hizmet getirmediğimiz ne bir cadde ne de bir sokak kalmayacak. Kızılırmak Mahallemizde bulunan Cordanoğlu Sokak'ta iki etaptan oluşan çalışmalarımızın ilki tamamlandı. Ekiplerimiz gönül belediyeciliğinin gereğini yapıyor. Gerek mahalle gerekse Cordanoğlu Sokağımızın sakinlerinin mutluluğu tüm yorgunluğumuzu üzerimizden atmamıza yetiyor” dedi.