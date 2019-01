Coşkun Öncel, SASKİ çalışanları ile vedalaştı

SASKİ Genel Müdürlüğünde 15 yıl görev yaptıktan sonra, 4 yıl da Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunan Coşkun Öncel, geçtiğimiz günlerde emekliye ayrıldı. Coşkun Öncel, SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu'nu makamında ziyaret ederek vedalaştı. Coşkun Öncel ile Kamil Demircioğlu'nun vedalaşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Kamil Demircioğlu, “Coşkun Öncel ile hiç sorun olmadan 19 yıl birlikte çalıştık. Kendisi iye herhangi bir kırgınlığımız olmadı. Her zaman ilişkilerimiz çok düzeyli gitti. Biz işleri çözerken birlikte hareket ettik. Allah Coşkun beye emeklilik döneminde mutlu günler geçirmesini nasip etsin. Her zaman onun deneyimlerinden yararlanacağız. Kısacası Coşkun Öncel'i her zaman arayacağız” dedi.

Coşkun Öncel ise, “15 yıl SASKİ Genel Müdürlüğü yaptım. SASKİ Genel Müdürlüğü benim için çok şeyler ifade eder. Çünkü burada 15 yılım geçti. SASKİ personeli benim için çok değerlidir. Samsun'da sel yaşandı, günlerce uykusuz gecelerimiz oldu. Gün oldu çok önemli projeleri tamamlamak için büyük fedakarlıklara katlandık. Kesinlikle hiç yorulmadık ve yılmadık. Ben arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. SASKİ personeli ile şimdilik vedalaşıyorum. Ama her zaman onlar benim kalbimin bir yerinde olacaklar. Onlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Emekliye ayrılan Coşkun Öncel, önce makamında SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu ile vedalaştı. Daha sonra Öncel, SASKİ Genel Müdür Yardımcıları Namık Kemal Bakoğlu ve Kemal Kaya ile daire başkanları ve SASKİ personeli ile vedalaştı.