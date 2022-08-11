‘Covid-19 belirtileri klima çarpması ile karıştırılabiliyor'

Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Covid-19 hastalığı artık daha hafif seyirli olması nedeniyle çoğunlukla gözden kaçırılmakta, hastalar grip, nezle olduğunu ifade etmektedir. Sıklıkla klima çarptı, cam açık kalmıştı, cereyan çarptı, tarlada çok terledim, üşüttüm, soğuk su içtim ve dondurma yedim gibi gerekçelerle şikâyetler açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu hastalarda sıklıkla Covid-19 testleri pozitif çıkmaktadır” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, yaz aylarında Covid-19 hakkında bilgilendirdi.

Günlük vaka sayısı 58 bini geçti, ölüm sayısı 2 kat arttı

Covid-19 dünyada ve ülkemizde yaz aylarında yeni bir dalgaya neden olduğunu belirten Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen rakamlara göre günlük Covid-19 vaka sayısı 58 binin üzerindedir. Daha hafif fakat daha bulaşıcı Omicron alt varyantı BA.5 ile enfeksiyon sıklığı artmaktadır. Hastalık daha hafif seyirli olsa da bağışıklık yetmezliği, kronik hastalık, obezite gibi risk faktörü olanlarda, yaşlılarda ve aşısızlarda ağır seyredebilmekte, yoğun bakımda tedavi gerektirmekte ve ölüme neden olmaktadır” diye konuştu.

Covid-19 belirtileri daha az görülüyor

Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “BA.5 ile enfekte olan kişilerde öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrıları gelişebileceğini ancak Delta veya korona virüsün diğer varyantları ile enfekte olanlara kıyasla tat ve koku duyularını kaybetme veya nefes darlığı şikâyetlerinin daha az görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Hastalığın daha hafif seyirli olması nedeniyle gözden kaçırılmakta, hastalar grip, nezle olduğunu ifade etmektedir. Sıklıkla klima çarptı, cam açık kalmıştı, cereyan çarptı, tarlada çok terledim, üşüttüm, soğuk su içtim ve dondurma yedim gibi gerekçelerle şikâyetler açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu hastalarda sıklıkla Covid-19 testleri pozitif saptanmaktadır” şeklinde konuştu.

Destek aşısı önemli

Omicron BA.5 varyantı en son varyant olmayacağını ifade eden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Dünyanın birçok yerinde Covid-19 salgınının devam etmesi ve Covid-19 virüsünün bu değişken yapısı göstermektedir ki, omicron BA.5 varyantı en son varyant olmayacaktır. Yeni dalgaların olup olmayacağı, virüsteki değişimler kadar aynı zamanda korunma önlemlerinin düzeyi ve toplumda ne kadar bağışıklığın oluştuğuna da bağlı olacaktır. Yeni varyantları önlemenin en iyi yolu aşı olmak ve destekleyici aşı yaptırmaktır, çünkü daha fazla insan tam olarak aşılanırsa, virüsün yayılma ve mutasyona uğrama olasılığı azalır. Son aşıdan veya Covid-19 enfeksiyonundan sonra 6 ay geçmiş ise destek aşısı yaptırılmalıdır. Özellikle kapalı ortamlarda maske takılmalı, mesafeye dikkat edilmeli ve ortam doğal olarak havalandırılmalıdır” açıklamasında bulundu.