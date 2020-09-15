ÇTB Başkanı Yılmaz: “TÜRİB tarımsal üretim için bir milat"

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın(TÜRİB) üreticiye güç kattığını, tarımsal üretim için bir milat olduğunu söyledi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Kurulu Üyesi olan Kazım Yılmaz yaptığı açıklamada TÜRİB'in üreticiye güç kattığını, tarımsal üretimin geleceği açısından bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

“Tarımsal üretimde yeni bir dönem”

Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TOBB ve diğer paydaşlarla iş birliği içinde sürdürülen bir elektronik lisanslı depoculuk sistemi olduğunu aktaran ÇTB Başkanı Yılmaz, bu sistem sayesinde tarımsal üretimde yeni bir döneme girildiğini belirtti.

Başkan Yılmaz, “Globalleşen dünya ve gelişen bilgi, iletişim teknolojileri ile birlikte tüm sektörler bu yeni düzene entegre olmaya çalışıyor. Tarım teknolojileri anlamında yapılan her türlü yatırımın hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun ederek, tarımın geleceğine olumlu katkılar sunacağı kanaatindeyiz. Bu sebeple tarım ürünlerinin sağlıklı depolarda saklanması ve lisanslı depodaki ürünlerin elektronik ortamda satışının sağlanması için ürün ihtisas borsası geliştirildi. TÜRİB sistemi sayesinde lisanslı depo işletmelerince oluşturulan Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) ile buna dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesi ve borsacılık faaliyetinde bulunmak amaçlanmakta” dedi.

“TÜRİB bir dönüm noktası”

Lisanslı depoculuk sisteminin tarım sektörü için bir milat olduğunu vurgulayan ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, “Türkiye'nin sahip olduğu verimli arazi olanakları ve tarımsal potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda dünya piyasasındaki gücünü arttırma noktasında fiyat istikrarını dengelemek ve arz fazlası sebebiyle yaşanan fiyat kırılmalarının önüne geçmede TÜRİB bir dönüm noktası oldu. Üretici, uygun depolama olanaklarına sahip olmadığı için ürününü hasat döneminin ardından ucuz bir fiyatla satıyor ve fiyat kırılmaları yaşanıyordu. Üretici artık sağlıklı, uygun ve gerçekçi fiyattan işlem yapılan bir elektronik platform olan TÜRİB sayesinde ürününü istediği süre lisanslı depolama olanaklarından faydalanarak muhafaza edebilecek ve uygun olduğunu düşündüğü şartlarda satabilecek, ihtiyaç duydukları tüm ürünleri rahatlıkla alabilecek” ifadelerini kullandı.

“Ürün Toprağında Yetişir, Borsasında Değerlenir"

TÜRİB yatırımcı kayıtlarının acente sıfatıyla Ticaret Borsaları tarafından yapıldığını dile getiren Başkan Yılmaz, üreticilerin lisanslı depoculuk sistemleri ve birçok olanaktan yararlanmak için gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirtilen tüm bilgi ve belgelerle Çarşamba TB üzerinden Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na kayıt yaptırabileceklerini söyledi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz tarımsal üretimin her zaman destekçileri olduklarını vurgulayarak, “Ürün Toprağında Yetişir, Borsasında Değerlenir' sloganıyla çıkılan bu yolda, TÜRİB'i ülke tarımının geleceği, üreticimizin güvencesi olarak görüyoruz” diye konuştu.