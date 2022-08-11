ÇTB Başkanı Yılmaz: “Ülkemiz için en değerli yatırım eğitim”

Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü'ne katılan Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, “Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi iş dünyamız ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bir araya getiriyor. Çarşamba Ticaret Borsası olarak ülkemiz için en değerli yatırımın eğitim olduğunun altını çiziyor, bu alanda hayata geçirilen tüm projelerde desteğimizi ortaya koyuyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarının katılımıyla TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleşen törenle imzalandı. Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ın iştirak ettiği törende, TOBB öncülüğünde hayata geçirilen 81 ilde 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Projesi ve Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü ile iş dünyasının, özel sektörün ve öğrencilerin sahip olacağı kazanım ve istihdam artışı aktarıldı.

"Meslek liseleri öğrenci kapasitesini artırıyor"

İş birliği protokol töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB'un eğitim alanındaki en büyük paydaşları olduğunu ifade ederek, “Kısa süre içerisinde akademik olarak başarılı öğrencilerin meslek liselerini tercih etmeye başladıklarını gördük. Meslek liseleri artık düşük puan olan öğrencilerin gittiği eğitim kurumları olmaktan çıkacak, biz el birliği ile bu algıyı ortadan kaldıracağız. Mesleki eğitim liseleri ile amaç üretim kapasitesini eğitim, üretim, istihdam çevriminde güçlendirmek ve inşa etmektir” diye konuştu.

“Özel sektörün desteğini bekliyoruz”

TOBB Başkan Hisarcıklıoğlu, özel sektörün mesleki eğitim merkezlerinden daha fazla yararlanması gerektiğini vurgulayarak "Bu proje ile gençlerimizi, mesleki eğitim merkezlerine kayıt olmaya, işverenlerimizi de mesleki eğitim merkezlerinden öğrenci almaya davet ediyor, mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğini artırmayı ve özel sektörün rolünü güçlendirmeyi istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mesleki Eğitim Merkezleri daha da gelişecek

Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü hakkında değerlendirmelerde bulunan ÇTB Başkanı Yılmaz, büyük bir emek ve paydaşlık çerçevesinde oluşturulan bu projenin Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi iş dünyamız ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bir araya getiriyor, protokol ile mesleki eğitim merkezleri ve oda ile borsalar birbirine daha sıkı bağlandı. Bu vesile ile üyelerimiz mesleki eğitim merkezlerimizden yararlanabilecek ve gençlerimizin de gayretiyle öğrenci kapasitesi her geçen gün daha da artacak. Çarşamba Ticaret Borsası olarak ülkemiz için en değerli yatırımın eğitim olduğunun altını çiziyor, bu alanda hayata geçirilen tüm projelerde desteğimizi ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, hayata geçirilen Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü, Özer ve Hisarcıklıoğlu tarafından imzalandı.