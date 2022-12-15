ÇTB ve ÇTSO'dan iş birliği

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve ÇTB Meclisi, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sonkaya ve ÇTSO Meclisi'ni ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Yılmaz ve Sonkaya, gerçekleşen ziyarette yeni dönemde yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sonkaya'yı ziyaret ederek, ekim ayı başında gerçekleşen seçimlerin ardından kendisini ziyaret eden ve hayırlı olsun dileklerini ileten Sonkaya'ya iadeiziyaret gerçekleştirdi. Ekim ayı başında gerçekleşen oda ve borsa organ seçimlerini değerlendiren Yılmaz, “Seçimlere ilk kez katılan ve üyelerinin takdiriyle büyük bir oy oranına sahip olan Ayhan Bey ve meclisini kutluyor, ilçemize sunacakları hizmetlerde başarılar diliyorum. Yeni dönemde Ticaret ve Sanayi Odamız ile iş birliğimize devam ederek. İlçemize, milletimize ve üyelerimize her anlamda hizmet etmeye çalışacağız” dedi.

Yılmaz ile istişarede bulunan Sonkaya, “İlçemiz ve üyelerimiz için çalışacağımız dönemimizin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, Ticaret Borsamız ile ortak çalışmalarımıza yön vererek, ilçemize katkı sunacak projeler hayata geçirmeyi umuyoruz” diye konuştu.

Ziyarete ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Borsa Genel Sekreteri Sercan Yaşar, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Yaralı, Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin, Mehmet Arslan, Hüseyin Işık, Tescil Memuru Oğuzhan Kılınç ve Çarşamba TSO Meclis Üyeleri iştirak etti.