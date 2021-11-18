ÇTB'den sağlık protokolü

Medicana Hastanesi Kurumsal Pazarlama Uzmanı Dilek Hu, Çarşamba Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette, Samsun Medicana Hastanesi ile Çarşamba Ticaret Borsası arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre Çarşamba Ticaret Borsası üyeleri ve birinci derece yakınları, sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanabilecek. İş birliği protokolü Dilek Hu ile Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar tarafından imzalandı.

Yapılan iş birliğinden dolayı memnun olduğunu belirten Yaşar, “Borsa olarak üyelerimizin faydaları adına gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin ve kalitemizi artırmanın memnuniyeti ve mutluluğu içerisindeyiz. Yapılan iş birliği protokolü hususlarına göre borsa üyelerimiz ve birinci derece yakınları kurum kimlikleri sayesinde Samsun Medicana Hastanesi'nden alacakları sağlık hizmetlerinden yüzde 15 oranında indirimli olarak yararlanabilecektir. Bu hizmetlerin sunulmasına katkı sağlayan Samsun Medicana Hastanesi Kurumsal Pazarlama Uzmanı Dilek Hu ve değerli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyor, yapılan protokolün iki kuruma da hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Hastane anlaşmaları devam edecek”

Samsun'da hizmet veren birçok özel hastane ile işbirliği görüşmelerinin devam ettiğini belirten Yaşar, “Üyelerimizin ve yakınlarının mağduriyet yaşamadan Samsun'da bulunan tüm hastanelerden sağlık hizmetleri almaları için Borsa olarak çalışmalarımıza başladık. Bu hususta ilk adımı Samsun Medicana Hastanesi ile atmış bulunuyoruz. Üyelerimizin borsanın yürüttüğü sağlık hizmetlerinden en kısa sürede yararlanabilmesi için Samsun'da yer alan diğer özel hastaneler ile görüşmelerimiz devam etmektedir” diye konuştu.