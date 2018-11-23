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Cuma namazına giderken silahlı saldırıda yaralandı

Samsun’da cuma namazına gitmek için evinden çıkan bir kişi pompalı tüfekli saldırıya uğrayarak yaralandı.

Samsun'da cuma namazına gitmek için evinden çıkan bir kişi pompalı tüfekli saldırıya uğrayarak yaralandı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlar İ. (24), cuma namazına gitmek için evinden çıktığı bir sırada kimiliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda yaralanan Çağlar İ., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çağlar İ., cuma namazını kılmak için evinden çıktığı bir sırada silahlı saldırıya uğradığını söyledi.


Silahlı saldırgan ise kendisini bekleyen otomobiliyle kaçtı. Kaçan otomobilde 4 şahsın bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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