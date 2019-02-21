Cumhur İttifakı adayları polis okulunda

Polis MYO Müdürü Ogün Şahin ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan Zihni Şahin ve Mustafa Demir, daha sonra eğitimlerini sürdüren polis adaylarıyla bir araya geldi. Okulun kantininde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Zihni Şahin, polis adaylarına hitap etti. Sözlerine, "Sizler var oldukça, sizin gibi vatana millete kendini feda edecek nesiller var oldukça bizim gözümüz arkada olmaz" diyerek başlayan Zihni Şahin, şunları söyledi:

"Güneydoğu'da her gün şehit verdiğimiz, sokak çatışmalarının yoğun yaşandığı o günlerde özel harekata eleman alımı yapılacaktı. Duyurunun yapılmasının ardından kısa sürede 280 bin gencimiz özel harekat polisi olmak için başvurdu. Eskiler, gençlerin ufak tefek olumsuz hareketlerine bakınca, 'bu nesilden bir şey olmaz' derler ya. İşte bu başvuru miktarı bizim gençlerimizin vatan söz konusu olduğunda nasıl şehadeti göze aldıklarını gösterdi. Böylesi bir ortamda 280 bin gencimizin vatan savunması için öne çıkması, Türk milletinin ruhunda kahramanlık olduğunu bir kez daha gösterdi. O gün kendi adıma bir kez daha, 'bu gençlerimiz varken bu millete bir şey olmaz' şeklindeki inancım bir kez daha arttı. Bu duygular içerisinde sizlere okul hayatınızda başarı diliyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun."