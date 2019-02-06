Cumhur İttifakı ile güçlü birliktelik

Cumhur İttifakı çatısı altında birliktelik ziyaretlerini sürdüren Başkan Tok, ziyarette merhum Muhsin Yazıcıoğlu için hazırlanan videoyu izlerken duygusal anlar yaşadı. Ardından Kur'an-ı Kerim okuyarak dua eden Başkan Tok, “Türk siyasetine unutulmayacak sözleriyle yön veren, vatan aşkı ile yanıp tutuşan ve ömrü büyük mücadelelerle geçen dava adamı Büyük Birlik Partisi(BBP) Kurucusu ve İlk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Alperenlerden Tok'a teşekkür

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alperen Ocakları Karadeniz Bölge Başkanı Sami Taşkın, kendilerine yapılan ziyaretten ötürü teşekkür etti. Taşkın, “Rahmetli liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ‘Alperenler; ‘çelik bilekli, cesur yürekli bilge Türklerdir. Bir elinde Kur'an-ı Kerim, bir elinde bilgisayar olan gençleri yetiştirmek Alperen Ocaklarının asli görevidir' demiştir. Biz Alperen Ocakları olarak bu sözler ışında çalışıyoruz. Biz ülkemizi ve milletimizi seviyoruz. Yolumuz ve izimiz merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun açtığı yoldur. Milletimizin huzur ve refahı, devletimizin bekası için yapacağınız çalışmalar için başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Milletimizin birliğini zirveye taşıyacağız”

Ülke ve milletin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördükleri Cumhur İttifakı ile bu seçimlerden daha da güçlü çıkacaklarını ifade eden Tok, “Milletimizin birliğini beraberliğini zirveye taşıyacağız. Cumhur İttifakı'nın ruhu ile hedef ve amacına uygun bir şekilde hareket edeceğiz. Güçlü bir birliktelikle kardeşlik içerisinde çıkmış olduğumuz bu yolda inşallah hayırlı işlere ve büyük başarılara imza atacağız. 15 Temmuz ruhu ile başlayan bu birliktelik sadece seçime yönelik değil ülkemizin bekası adına geleceğe yönelik bir birlikteliktir. Bu birlikteliği ebedi kılacağız. 31 Mart seçimleri sonrasında belediyemizin yönetiminde, işleyişinde ve istişarelerimizde de bu misyonu, birlikteliği ve kardeşliği sürdüreceğiz. Bu birlikteliğin örneklerini daha önce de görmüştük ve yine bundan dış güçlerin ne kadar rahatsız olduğunu hatta içimizde bazı şer odaklarının hoşnut olmadığını biliyoruz. Ülkemizde esen gönül birliği rüzgarı sayesinde milletimiz, devletimiz ve Türkiye kazanacaktır” şeklinde konuştu.

Tok'tan anlamlı tablo hediyesi

Ardından çay içip samimi bir ortamda sohbetlerin edildiği ziyarette Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun “Üşüyorum” şiirinin yazılı olduğu tablo hediye edildi.

Ziyarete AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, Alperen Ocakları Samsun İl Başkanı Ömer Akkoyun, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, Karadeniz Kardelen Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Coşkun Arslan ve Alperen Ocakları üyeleri katıldı.